Iza: “As pessoas falam sobre padrão de beleza, mas ainda há tanto a fazer”

Formada em publicidade, Iza realizou um sonho na última semana, ao se tornar diretora criativa de uma conhecida marca de tênis. A parceria prevê, além do lançamento de dois modelos neste ano, uma coleção de roupas casuais para 2021. “As pessoas falam sobre padrão de beleza, mas ainda há tanto a fazer. As meninas negras não se enxergam em ninguém no mundo artístico, porque são plurais e diferentes”, teoriza. A cantora e jurada do The Voice se confirma, assim, como um rosto requisitado no marketing. Só neste ano assinou contratos com quatro empresas, de cervejaria a operadora de celular. “É linda minha relação com as marcas”, diz. E a música? Bem, Iza não lança disco desde 2018, e afirma não ter pressa: “Respeito meu tempo”. Ela deverá dar uma canja aos fãs no dia 11, quando estreia como apresentadora do Prêmio Multishow.

Publicado em VEJA de 4 de novembro de 2020, edição nº 2711