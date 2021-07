Andie Macdowell: prateado ao vento

Os cabelos continuam iguais. Mas a cor… A atriz Andie Macdowell, 63 anos, chamou atenção geral ao desfilar com os cachos grisalhos ao vento na chegada para a exibição do filme Desperado, de Wim Wenders, em que atua. Aliás, correção: “Não são grisalhos, são prateados”, faz questão de ressaltar. Andie, tal qual meio mundo, parou de tingir a cabeleira durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. “Minhas filhas disseram que eu estava com cara de mulher de atitude e gostei da ideia”, explica. Não se trata, porém, de nenhum compromisso permanente com o visual natural. “Não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos. Posso muito bem tingir novamente”, afirma Andie, muito cheia de atitude.

Publicado em VEJA de 21 de julho de 2021, edição nº 2747