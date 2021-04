Sete filmes de ação explosivos com mulheres poderosas para ver na Netflix

Raridade no passado, hoje filmes de ação com mulheres poderosas no protagonismo se tornaram a boa cartada de Hollywood. A seguir, confira uma seleção com sete títulos disponíveis na Netflix, estrelados por atrizes como Charlize Theron, Milla Jovovich, Kate Beckinsale, Scarlett Johansson, entre outras, que prometem animar o fim de semana.

The Old Guard (2020)

Baseado em uma história em quadrinho, o filme The Old Guard conta a história da guerreira imortal Andy, vivida por Charlize Theron. Com muito tiro, porrada e bomba, ela reúne outros imortais e forma um grupo de mercenários cujo objetivo é tentar salvar o mundo.

A Vingança de Maria (2019)

Com uma personagem forte, esse filme filipino é uma das boas surpresas do catálogo da Netflix. Ele conta a história de uma ex-assassina, interpretada por Cristine Rayes, que se recusa a completar uma missão. Perseguida por sua gangue, ela forja a própria morte. Quando está prestes a recomeçar a vida, é redescoberta e precisa lutar (e muito) para sobreviver.

Resident Evil – O Último Capítulo (2016)

Até bem pouco tempo atrás era possível assistir aos seis filmes da franquia Resident Evil, todos estrelados por Milla Jovovich na Netflix. Agora, apenas o último – e talvez o melhor filme de série – está disponível. Na história, Alice, após sobreviver a todas as provações dos filmes anteriores – com todos os monstros e zumbis -, ela agora tenta retornar a Raccoon City, onde a Umbrella Corporation prepara seu ataque final. Um reboot da fraquia, sem Milla, está sendo produzido e deverá estrear no fim do ano.

Anjos da Noite – Guerras de Sangue (2016)

Composta por cinco filmes, apenas os três últimos títulos da franquia Anjos da Noite estão disponíveis na Netflix, A Rebelião (2009), Despertar (2012) e Guerras de Sangue (2016). Todos contam com a atriz Kate Beckinsale no papel principal como Selene. O último filme, também tem direção de uma mulher, Anna Foerster, e mostra a história da vampira Selene se defendendo, mais uma vez dos ataques brutais dos Lycans.

Mad Max Estrada da Fúria (2015)

Nesta regravação da clássica franquia dos anos 80, a atriz Charlize Theron dá vida a Furiosa, uma personagem que foge de uma cidadela em um futuro apocalíptico, comandada por um tirano. Na fuga, ela tem de enfrentar seus capangas em alucinantes perseguições de carros pelo deserto. Imperdível!

Lucy (2014)

Com direção de Luc Besson, o filme conta a história de Lucy, interpretada por Scarlett Johansson, uma mulher que, após absorver uma estranha substância, passa a utilizar 100% de seu cérebro e, com isso, desenvolve habilidades fantásticas. Ela, então, inicia uma perseguição a um grupo de mafiosos donos de uma rede mundial de tráfico de drogas.

Tomb Raider (2001)

Nos serviços de streaming, apenas a primeira versão da adaptação dos games da personagem Lara Croft está disponível. Nela, a heroína é interpretada por Angelina Jolie, em um roteiro repleto de muita ação em uma batalha contra uma sociedade secreta. A versão mais nova, de 2018, com Alicia Vikander no papel principal, só está disponível para aluguel.