Witzel vai ao STF tentar derrubar a decisão do STJ sobre afastamento

Os defensores de Wilson Witzel trabalham nesse momento num texto do recurso em que o governador do Rio tentará derrubar no STF a decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, que ordenou seu afastamento do cargo por 180 dias.

Com o relógio jogando contra, é provável que o recurso entre já no plantão do fim de semana, sob os cuidados do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli.