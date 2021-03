Vencedor da Mega da Virada pode perder prêmio de R$ 162 mi — Entenda

Todo brasileiro que já jogou na loteria sabe o que é pegar o bilhete com os números escolhidos na lotérica e começar a sonhar com a parte boa: gastar o prêmio. O pedido de demissão na empresa, a mudança para uma mansão, o carro importado, a independência financeira de toda a família… Alguns sonham mesmo em pegar o cartão de crédito, com os milhões devidamente depositados na conta e simplesmente cair no mundo, viajar, gastar, viver…

Na última Mega da Virada, a fortuna que embalou os sonhos de milhares de brasileiros bateu na casa dos 325 milhões de reais. Dois sortudos apenas acertaram as dezenas e tiveram o privilégio de dividir o prêmio em duas partes de 162,6 milhões cada.

Um dos vencedores, de Aracaju (SE), sacou o dinheiro numa agência da Caixa em janeiro, dias depois do sorteio. O outro ganhador, acredite, até hoje não apareceu para resgatar o prêmio e, se não for ao banco até a próxima quarta-feira, 31, perderá a fortuna, dado que os prêmios das loterias precisam ser retirados em até 90 dias pelos vencedores.

Quando o valor não é resgatado, o dinheiro é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil.

Jogou na Mega em São Paulo e ficou com vontade de conferir de novo o bilhete? 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42