Turismo foi o que motivou caravanas em ato de Bolsonaro, avalia polícia

Agentes disfarçados de serviços de inteligência do Distrito Federal e de outros órgãos, como o Supremo, mapearam suspeitos de financiar as caravanas que foram até Brasília no feriado de 7 de setembro para promover atos antidemocráticos.

A oferta de turismo grátis na Capital Federal, dizem investigadores, foi o que atraiu boa parte dos militantes que lotaram ônibus até a Esplanada.