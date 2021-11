Senador do Podemos fala em ‘pacto’ entre Moro e outros presidenciáveis

O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro é uma das apostas da terceira via para a eleição presidencial no ano que vem. Na manhã desta quarta ele participa de um evento de filiação ao Podemos, partido que dará abrigo às suas pretensões eleitorais.

Caso, no início do ano que vem, as pesquisas de intenção de voto mostrem que outro concorrente do mesmo campo político apareça melhor posicionado na corrida, o ex-juiz poderá abrir mão de sua candidatura para dar apoio ao candidato que esteja na dianteira da disputa e que não seja nem Jair Bolsonaro e nem Lula. Esse seria um pacto que estaria em articulação entre os presidenciáveis do mesmo campo ideológico dentro da terceira via.

A informação foi confirmada na manhã desta quarta pelo senador Orivisto Guimarães (Podemos-PR) em entrevista à GloboNews. O parlamentar explicou que essa decisão se dará em março ou abril do ano que vem.

Guimarães citou conversas com João Doria (PSDB) e Luiz Henrique Mandetta (DEM). O senador reconheceu que nem todos os concorrentes da terceira via têm alinhamento ideológico com Moro e por isso não entrariam no acordo de ter apenas um candidato do campo nas eleições do ano que vem.

“[O evento de filiação de Moro nesta quarta] É um momento muito especial para o Podemos. Ele vai se colocar à disposição do Brasil como pré-candidato à presidência. Obviamente que existe uma formalidade mais na frente porque há uma conversa ainda muito grande com Doria e com outros pré-candidatos de tal forma de que lá por março e abril, quando o cenário estiver mais claro, deve haver um pacto entre os candidatos em que o melhor colocado receberá o apoio dos outros”, disse o senador.