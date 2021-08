Senado terá feriadão no 7 de setembro por conta de manifestações

O Senado terá um “feriadão” no feriado de 7 de setembro, uma terça-feira, por conta das manifestações previstas para ocorrer nesta data na Esplanada dos Ministérios, na frente do Congresso — com participação do presidente Jair Bolsonaro, inclusive.

A decisão de implantar ponto facultativo no dia 6 leva em conta “a necessidade de resguardar a segurança e a integridade dos Parlamentares e colaboradores” da Casa, de acordo com portaria publicada pelo primeiro-secretário do Senado, Irajá Silvestre.