Sarney reivindica a paternidade do Zé Gotinha e reclama: ‘Me tomaram’

Depois de receber Jair Bolsonaro outro dia para uma conversa, José Sarney resolveu tornar público alguns descontentamentos pessoais com a condução do governo na pandemia. Coisas bem específicas na verdade.

Em seu último artigo publicado no jornal O Estado do Maranhão, o ex-presidente reivindica, veja só, a paternidade do Zé Gotinha. No texto, Sarney deixa claro que já vem aguentando desaforos há tempos nessa área.

“Disseram-me que o grande médico brasileiro Dr. Dráuzio Varella declarou que quem inventou o SUS era um gênio. E um constituinte de 88 declarou com estardalhaço que a maior obra da Assembleia Constituinte foi a universalização da saúde… Estou acostumado a me roubarem meus projetos e realizações”, resignou-se Sarney.

“Por 20 anos apresentei vários projetos sobre incentivos à cultura. Só passou o último, e porque eu era presidente da República, e assim pude sancioná-lo. Os artistas colocaram o nome de Lei Sarney. Ninguém tinha abordado o problema da cultura como eu o fizera. Pois bem, quando saí do governo, a primeira coisa que fizeram foi tirar o meu nome, e para isso revogaram a lei e apresentaram um projeto quase igual. Eu não reclamei, apenas disse que, para voltar a Lei da Cultura, eu votava qualquer lei. O mesmo aconteceu com o vale-transporte, o vale-alimentação, o 13º salário para os funcionários civis e militares, a Lei da AIDS, a aposentadoria para o homem do campo e tantas outras iniciativas sociais. Agora é a vez do Zé Gotinha, meu velho amigo, companheiro de muitas campanhas de saúde. Botaram nele cabelo, uma máscara azul horrível e tacaram no peito SUS”, escreve o ex-presidente.

Sarney conclui seu resgate histórico com uma defesa da vacina e da ciência: “Quando das campanhas de saúde, a começar pela de erradicação da paralisia infantil com a vacina Sabin, como havia resistência em tomar a vacina, resolvemos fazer um concurso em todas as escolas do país para um símbolo da campanha, promovido pelo Ministério da Saúde. Foi criado então o Zé Gotinha. Popularizamos e foi um sucesso. Pois agora me tomaram. Que tomem, desde que ele continue com sucesso a ajudar a vida, chamando o povo para se vacinar contra a Covid. Que todos se vacinem, como pede a Ciência