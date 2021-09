Samba de Fred Camacho exalta os tambores que convocam os orixás

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nas religiões de matriz africana, os orixás são chamados ao terreiro pelo toque de três tambores. Alabê é como chama o filho de santo encarregado de tocar os atabaques e invocar as entidades.

O sambista carioca Fred Camacho completa 44 anos nesta quarta-feira com o lançamento de seu quarto single, chamado “No Toque do Alabê”, que estará em seu próximo álbum, previsto para o início do ano que vem.

Na cultura do samba, muitos alabês tornaram-se grandes ritmistas. Segundo Camacho, a música “evoca a ligação do ritmo com a ancestralidade dos tambores”.

Neste single, o artista canta solo, depois de ter suas três últimas músicas gravadas por Maria Rita, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho.

A música tem produção de Pretinho da Serrinha e foi lançado nesta quarta em todas as plataformas digitais.