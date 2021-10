Ruralistas mobilizam três ministérios de Bolsonaro para ouvir sobre COP-26

Principal força de sustentação de Jair Bolsonaro no governo, a bancada ruralista no Congresso recebe nesta terça a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e o diretor do Departamento de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, ministro Leonardo Cleaver de Athayde para debater agenda brasileira na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26).

O encontro vai ocorrer na Escócia no início de novembro e deve mirar em grandes problemas ambientais como os registrados no Brasil a partir da devastação acelerada da Amazônia.

Além de mobilizar três ministérios em torno da agenda climática, os ruralistas ainda vão ouvir o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para tratar sobre conectividade rural e tecnologia 5G.