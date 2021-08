Rio pode usar crédito de carbono para abater dívida com a União

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A secretaria de Fazenda do Rio prepara para o final deste ano um inventário com a relação de todo o patrimônio ambiental do Estado, incluindo florestas, parques e reservas naturais.

O objetivo é usar esses ativos para negociar créditos de carbono com entidades e outros governos.

A iniciativa deve constar do novo plano de recuperação fiscal que o Rio apresentará ao governo federal.

A inclusão no programa já foi confirmada, mas o Estado ainda precisa enviar uma proposta de equacionamento de suas finanças ao governo federal. A recuperação permitirá rolar dívidas com a União.

A ideia é que os créditos de carbono sejam uma nova fonte de receita para o Rio e que parte desses recursos seja usada para abater dívidas com a União.

Os técnicos da Fazenda do Estado reconhecem que a proposta é pouco comum, mas não veem empecilhos legais para sua adoção.

A economia verde será um dos drives de desenvolvimento do governo de Cláudio Castro no Rio. A comercialização de créditos de carbono terá papel importante nessa estratégia.