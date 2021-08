Renan Calheiros já combinou conversa com Lula para depois da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros vai retomar com força as relações com Lula tão logo termine o relatório em que pedirá o indiciamento de meio governo de Jair Bolsonaro por negligência na pandemia.

Recentemente, o senador combinou, por telefone, o encontro com o petista e pediu que fosse depois da CPI para não dar a Bolsonaro o discurso de perseguido político.

O senador de Alagoas integra a ala do MDB que defende uma aproximação maior com Lula e o seu projeto de retorno ao Planalto.