PRF já desmobilizou 56 tentativas de bloqueios em estradas, diz governo

O governo de Jair Bolsonaro divulgou há pouco que a Polícia Rodoviária Federal já desmobilizou ao menos 56 bloqueios de estradas montados por caminhoneiros e manifestantes bolsonaristas no rescaldo das manifestações governistas ocorridas em Brasília nesta terça-feira.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, até às 14h30 desta quarta havia pontos de bloqueio em quatro estados, sendo a maioria registrada em Santa Catarina.

O governo não divulgou os outros três estados com protestos, mas disse que “a PRF encontra-se em todos os locais identificados e trabalha pela garantia do livre fluxo com a tendência de fim das mobilizações até a 0h do dia 09/09”.

Ainda de acordo com o ministério, os atos são isolados e não são coordenados por alguma entidade setorial do transporte de cargas.