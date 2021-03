Preso desde o Carnaval, Daniel Silveira ganha aliados na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É uma pressão discreta, mas cada vez mais presente no entorno do STF. A cada dia que passa na cadeia, Daniel Silveira vai adquirindo mais aliados numa surreal rede de solidariedade que começou a se formar na Câmara em torno dele.

O deputado foi preso no Carnaval por ameaçar ministros do STF num vídeo aloprado que foi enquadrado pela Corte nos crimes da Lei de Segurança Nacional. Desde então, a Câmara validou a prisão e abriu processo de cassação no Conselho de Ética contra o deputado.

O coração mole das excelências, que já autorizou no passado que deputados presos no Presídio da Papuda pudessem despachar normalmente na Casa, começa a jogar a favor de Silveira. “Com todo esse tempo preso, o Supremo vai transformá-lo em coitadinho”, diz um importante deputado.