Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein.

O presidente do TRE do Amapá, Rommel Araujo, acaba de garantir a Luís Roberto Barroso que o estado tem condições de realizar as eleições municipais neste domingo.

Rommel empenhou a palavra numa reunião de presidentes de TREs com o ministro, encerrada há pouco, em Brasília.