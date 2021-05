PF leva ao STF ‘extrato’ do dinheiro na cueca de senador bolsonarista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao pedir mais prazo para investigar Chico Rodrigues nesta semana, a Polícia Federal enviou ao STF uma espécie de extrato consolidado da dinheirama achada com o parlamentar no ano passado.

O relatório de achados no dia da operação, feito pela autoridade policial, é de um detalhamento… Além da bolada na cueca do congressista, os policiais acharam dinheiro espalhado em outros nove lugares da casa do senador.

Depois de receber três avisos para tirar o dinheiro da cueca, o senador sacou 17 900 reais da “traseira”, mas não foi tudo. Um agente, com as próprias mãos, achou ainda 250 reais residuais “escondidos” no senador.