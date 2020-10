PF desmonta esquema de tráfico de fósseis na Chapada do Araripe (CE)

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta a Operação Santana Raptor, decorrente de investigação iniciada em 2017 contra um esquema de tráfico de fósseis na Chapada do Araripe, no Sul do Ceará.

São cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, sendo 17 no Ceará, nos municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda, e dois no Rio de Janeiro, em endereços de integrantes da organização criminosa que envolve empresários, servidores públicos, mineradores, pesquisadores e atravessadores de fósseis extraídos da Chapada do Araripe.