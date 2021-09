Petrobras que produzir energia com água quente de poços de petróleo

Com a experiência de já ter perfurado mais de 30.000 poços, a Petrobras está começando a estudar geotermia.

A água em alta temperatura encontrada em alguns poços e as trocas de calor no interior da terra poderão viabilizar a geração de energia limpa – com emissão zero de CO2.

“Ainda que em fase embrionária, esse estudo pode, a médio prazo, gerar uma fonte importante de energia para a empresa”, diz Joaquim Luna, presidente da estatal.

O trabalho envolverá várias áreas e o CENPES, centro de pesquisa da Petrobras.