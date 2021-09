Petistas tentam tirar Lula de ‘cilada’ sobre regulação da mídia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a continuidade do debate sobre regulamentação da mídia pautando a campanha de Lula, alguns petistas graúdos começam a defender que o petista mate o assunto de vez e pare de seguir a ala mais radical do partido, que deseja usar sua campanha para esse tipo de picuinha.

“O presidente precisa ouvir menos a Gleisi e mais o Jaques Wagner. Ouvir quem quer olhar para o futuro e não ficar remoendo o passado”, diz um petista.

A leitura da turma que pensa no partido é de que o petista deveria focar na pauta propositiva para o país, nas críticas ao governo de Jair Bolsonaro e não em temas que mostram semelhanças entre o petismo e o bolsonarismo, como o autoritarismo contra a imprensa livre.