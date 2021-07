PDT de Ciro lança nome contra frente de Lula e Freixo no Rio

Está cada vez mais difícil a articulação de uma possível aliança ampla entre partidos de centro-esquerda e centro-direita para rivalizar com um candidato bolsonarista nas eleições para o governo do estado do Rio.

Acontece neste momento na sede do PDT, no centro da capital, um evento de lançamento do nome de Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, para uma possível pré-candidatura ao cargo de governador no ano que vem.

Neves foi um prefeito bem avaliado na cidade vizinha. Nas eleições municipais do ano passado, conseguiu inclusive eleger seu sucessor.

O evento de lançamento é comandado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que foi ministro nos governos dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula.

O partido tentará pela segunda vez emplacar o nome de Ciro Gomes à presidência. A dificuldade de compor com o PT no Rio, onde as duas legendas têm proximidade histórica, pode melar o desejo de um setor da esquerda local de ter uma frente ampla anti-Bolsonaro no pleito de 2022.

Essa frente é um desejo que tem sido verbalizado pelo deputado Marcelo Freixo, recém filiado ao PSB justamente com o propósito de trazer partidos para o espectro de apoio de Lula, que deve ser o principal rival de Bolsonaro na disputa presidencial do ano que vem.

O lançamento de mais um candidato de esquerda ou centro-esquerda, avaliam analistas da política do Rio, pode enfraquecer a formação de uma frente de oposição. Desde que a possibilidade de aliança foi ventilada que alguns atores políticos dizem ser possível ter um conjunto de partidos que aceitem dar ou receber apoios vindos de dois palanques presidenciais, a saber Ciro e Lula.

Na ilusão de alguns apoiadores de Freixo, seria possível sonhar com dois presidenciáveis pedindo voto para sua campanha ao governo, algo que ficou claro que está descartado com o movimento pedetista na noite desta segunda.