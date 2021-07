Pacheco promete a presidente do STJ pautar criação do TRF em MG

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rodrigo Pacheco almoçou nesta semana com o presidente do STJ, Humberto Martins, e com o vice dele, Jorge Mussi.

Mineiro, Pacheco prometeu aos magistrados pautar no Senado a criação do TRF de Minas. “Parece que agora a coisa vai”, diz um dos participantes da conversa.

O projeto já passou pela Câmara e depende apenas da votação no Senado para ser consumado.