Pacheco e Lira vão se reunir com governadores para ouvir demandas

O novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o chefe da Câmara, Arthur Lira, farão nesta sexta uma ampla reunião virtual com o Fórum de Governadores para abrir formalmente as conversas com os mandatários das 27 unidades da federação sobre a agenda prioritária dos estados no Parlamento.

A conversa, marcada para 10h por iniciativa de Pacheco, servirá para que os governadores apresentem suas demandas e discutam questões urgentes tanto na agenda econômica quanto na atuação pública contra a pandemia.