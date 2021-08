O sonho impossível do Podemos com Eduardo Leite

Recentemente, o governador gaúcho Eduardo Leite voltou a conversar com figurões do Podemos em Brasília. O tucano, que disputa as prévias do partido para ser o candidato ao Planalto, fez uma visita a Alvaro Dias no Senado.

Interlocutores do senador paranaense dizem que a conversa com Leite é uma tentativa de filiar Leite ao Podemos. Assim como fez Dias, que já foi do PSDB e deixou o partido para seguir seu projeto pessoal de disputar o Planalto, Leite poderia fazer a mesma coisa.

Leite não indica que pense em deixar o PSDB, mas a conversa com integrantes do Podemos alimenta a esperança do partido.