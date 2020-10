Pesquisa com 70 líderes do Congresso lista melhores governadores do país

Levantamento com 70 líderes do Parlamento — de 21 partidos e de todas as regiões — avaliou o desempenho dos governadores nos estados. Os três mandatários mais bem avaliados pela elite do Congresso foram, pela ordem, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, e Rui Costa (PT), da Bahia.

Leite lembrado como melhor administrador entre os governadores 23 vezes. Já Flávio Dino levou 17 citações contra 15 de Rui Costa. A pesquisa foi realizada pelo Painel do Poder, comandado pelo site Congresso em Foco.

A plataforma ouviu congressistas em cargos de liderança de bancadas, integrantes das Mesas da Câmara e do Senado e presidentes de comissões importantes das duas Casas.