Operação do MP apreendeu celular de Crivella

O celular do prefeito do Rio Marcelo Crivella foi apreendido na operação que o Ministério Público do Rio de Janeiro faz nesta quinta-feira contra supostos esquemas de corrupção e organização criminosa na prefeitura do Rio.

O Radar apurou que o principal foco da ação, feita em conjunto com a Polícia Civil, é a RioTur – a empresa de turismo ligada à administração municipal.

Os investigadores cumprem 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio.