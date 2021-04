O nome de Flávio Bolsonaro para a vaga de Marco Aurélio no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Flávio Bolsonaro segue em campanha aberta para colocar o chefe do STJ, ministro Humberto Martins, no STF.

A vaga do decano Marco Aurélio Mello, como mostrou o Radar, tem no chefe da AGU, André Mendonça, o candidato favorito. Mendonça é o nome defendido inclusive pela primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Nada impede, porém, que os filhos do presidente, como Flávio, tenham seus nomes. Outro que corre por fora com alguns apoios no bolsonarismo é Augusto Aras.