O namoro de Bolsonaro com Roberto Jefferson no PTB

Jair Bolsonaro transformou o seu processo de escolha do novo partido numa espécie de caixa-preta. Aliados que o auxiliaram nos passos políticos até a criação fracassada do Aliança Pelo Brasil foram completamente afastados pelo presidente das discussões em torno da escolha do novo partido.

Hoje, apenas Bolsonaro sabe o que fará em relação ao novo partido. Negocia com vários, mas sem obter o que mais deseja: controle absoluto na nova sigla. De todos os partidos que estão interessados em acolher o presidente, o PTB de Roberto Jefferson é o que mais atrai o presidente.

Num desejo quase desesperado de se viabilizar nas urnas em 2022, Jefferson topa muitos dos pedidos de Bolsonaro. Com temperamento tão explosivo quanto o do presidente, julga, segundo seus aliados, ter condições de manter Bolsonaro sob seu controle dentro do PTB.

Há algumas semanas, Jefferson e Bolsonaro tiveram uma conversa sobre a possível filiação. Poucos no PTB ficaram sabendo dos detalhes. Com quem conversou, Jefferson fez questão de demonstrar confiança na filiação de Bolsonaro. A conferir.