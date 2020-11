Veja quantos ‘fichas sujas’ caíram pelo caminho nessa campanha

Dados do TSE mostram que a lei da Ficha Limpa tirou das eleições deste ano ao menos 2.398 candidatos. O número já supera o de 2016, quando foram 2.116 candidaturas foram indeferidas – uma alta de 13%. E pode aumentar ainda mais, até o fim do processo eleitoral.

O MDB lidera o ranking, com 218 candidatos fora do páreo. Depois, figuram o PSD com 180 e o DEM com 158. Na sequência, o PP com 154 candidatos a menos e o PSDB com 145.

O levantamento foi realizado por Arthur Fisch, consultor de inteligência eleitoral da plataforma Confirma e pesquisador da FGV, onde participou do desenvolvimento da base de dados eleitorais CEPESPData.