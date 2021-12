O conselho de José Dirceu para Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

José Dirceu mostra como o petismo anda preocupado com o isolamento de Lula na política. Para o petista, o ex-presidente precisa trabalhar desde já para conseguir firmar alianças até com setores da direita, se quiser governar o Brasil.

Não é novidade, mas o condenado no mensalão e na Lava-Jato acredita que o problema, para os governos de esquerda, está na direita que ele deseja cooptar e na imprensa livre.

“A direita continua forte – seja no Parlamento, seja na mídia– e tem condições de desestabilizar os governos populares, como vemos no Peru, a partir do poder real econômico e financeiro, cada vez mais usado como instrumento político para impor sua agenda derrotada nas urnas ou para inviabilizar o avanço de reformas estruturais indispensáveis para cumprirmos nosso programa aprovado nas urnas”, diz Dirceu.

O petista, claro, não fala do caixa bilionário administrado por João Vaccari Netto no PT para permitir que o “poder real econômico e financeiro” do caixa dois petista virasse “instrumento políticos” para reeleger Lula em 2006 ou para eleger e reeleger Dilma Rousseff.

“Não basta, ainda que isso seja indispensável, formar alianças políticas de centro-esquerda. A realidade aos poucos vai impondo a ampliação dessas alianças pela adesão de setores médios da sociedade e mesmo a da direita”, escreve Dirceu.