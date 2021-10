O câncer de Lula voltou? O mais novo boato na Faria Lima

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 26 out 2021, 17h36 - Publicado em 26 out 2021, 16h03

Depois da série de boatos sobre a demissão de Paulo Guedes, os gurus do mercado financeiro, que tentam ganhar dinheiro com essas coisas, passaram a alimentar nos últimos dias outra fantasia: o retorno do câncer de Lula.

O Radar foi apurar. A história, asseguram auxiliares diretos do ex-presidente, não tem pé nem cabeça. Lula, aos 75 anos, está em plena saúde.

Lula, como se sabe, descobriu um câncer na laringe em outubro de 2011. O tratamento foi um sucesso e ele, segundo os exames de rotina, está curado.