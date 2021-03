Na reta final do primeiro mandato, Aras exibe números da PGR

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da PGR, Augusto Aras entrou nesta semana no último semestre de gestão — ele deve ser reconduzido por Bolsonaro — fazendo uma análise de todo o trabalho realizado desde que chegou ao comando do MPF.

Com perfil discreto na área criminal se comparado aos antecessores, Aras tocou nesse um ano e meio de procuradoria 31 operações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro contra alvos com foro no STF e STJ.

Nesse mesmo período, o órgão ofereceu 35 denúncias — 28 ao STJ e sete ao STF — e assinou 28 acordos de delação.