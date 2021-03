Na contramão do Brasil, governador do Rio ignora alertas sobre Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto os demais governadores do Brasil se desesperam em busca de formas para conter a propagação do coronavírus, no Rio da Janeiro Claudio Castro tem cumprido uma agenda bem diferente.

Ao longo de toda a semana, o governador em exercício fez um périplo por cidades da Baixada Fluminense e inaugurou obras, parques e anunciou projetos. Nada de Covid-19. Na contramão, o governador vetou um projeto de lei que autorizava a compra pelo estado de vacinas fora do Programa Nacional de Imunização.

Na terça-feira, dia em que representantes dos estados foram a Brasília para tratar da crise gerada pela Covid-19 com Arthur Lira, e que o Brasil chegou à pior marca de mortes desde o início da pandemia, Castro se reuniu com diretores de uma empresa de armas não letais.

Em tempo: pronto desde junho de 2020, um hospital previsto para atender à segunda onda da Covid-19, o Hospital Modular de Nova Iguaçu, só será inaugurado em abril. Foi o terceiro adiamento da data pelo governo estadual.