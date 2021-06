Na Câmara, Tarcísio é alvo de tocaia de deputados

Veja como não tem sido fácil a tarefa do ministro Tarcísio de Freitas de manter o resultado do leilão de aeroportos, realizado em abril, na “Infra Week”. O ministro foi alvo de uma “tocaia” de deputados nesta semana, numa audiência na Câmara, sobre a batalha em torno do terminal de cargas do Aeroporto de Manaus com a SB Porto Seco.

Um processo de licitação que começou em 2018, mas que nunca foi publicado no Diário Oficial move a tentativa de anulação do leilão de concessão de sete aeroportos na região Norte. O principal interessando na disputa? Um empresário amazonense que responde na Justiça Federal por peculato e organização criminosa e já foi alvo da Polícia Federal na operação Maus Caminhos.

O TCU concordou com a anulação da licitação em 2019 e, recentemente, o STF sacramentou o entendimento, mas a SB Porto Seco parece ter conquistado aliados a alguns milhares de quilômetros da capital amazonense. A saber: os deputados Aloizio Mendes (PSC-MA), Zé Nelto, (Podemos-GO) e Giovani Cherini (PL-RS).

O trio usou o tempo de fala disponível não para questionar Freitas sobre projetos em seus estados, mas sim para defender a empresa com interesses milionários no Amazonas, reproduzindo inclusive os argumentos que a SB vem utilizando em sua batalha judicial: a saber, a vantajosidade ou não do contrato assinado.

O alinhamento dos deputados chamou a atenção dos aliados de Freitas no governo e deixou o próprio ministro furioso. Ao final da audiência, em conversa reservada Freitas listou a ficha corrida do empresário e enquadrou um dos defensores: “O senhor, no nosso lugar, teria a coragem de colocar a sua assinatura nesse contrato?”