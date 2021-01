Museu da Diversidade Sexual vira fenômeno de público em 2020

Dados de visitas virtuais aos museus paulistas revelam um sucesso inesperado. O Museu da Diversidade Sexual foi o segundo mais visitado em 2020, com 2,3 milhões de acessos. O resultado deixa para trás tradicionais instituições de cultura e entretenimento, como o Museu do Futebol, com três vezes menos acessos, ou o Museu da Imigração, com 1 milhão a menos.

O museu, instalado dentro da estação República do metrô, ganhou força online logo após o lançamento da exposição virtual Queerentena, em maio do ano passado. Outra razão para a popularidade do museu foi a realização de diversas paradas virtuais de orgulho LGBTQI+ ao longo do ano.

A Pinacoteca lidera o ranking de visitas virtuais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com 4 milhões de acessos. Em terceiro lugar, depois do Museu da Diversidade Sexual, figura o Museu da Imagem e do Som, com quase 2 milhões de acessos virtuais em 2020. Ao todo, foram 15,2 milhões de acessos no ano passado.