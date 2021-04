‘Moro usou cargo de juiz para promover cruzada contra Lula’, diz defesa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A defesa do ex-presidente Lula comemorou a maioria de votos formada pelo Supremo nesta quinta-feira para manter a decisão que considerou Sergio Moro parcial no processo do tríplex.

Em nota, os advogados Cristiano Zanin e Valeska Teixeira afirmam que o STF reconheceu que o ex-juiz “quebrou a regra de ouro da jurisdição: agiu de forma parcial em relação ao ex-presidente Lula”.

“Como dissemos desde a primeira manifestação escrita, em 2016, Sergio Moro usou o cargo de juiz para praticar lawfare e promover uma verdadeira cruzada contra o ex-presidente Lula — para acusa-lo e condená-lo sem prova de culpa com o objetivo de retirá-lo das eleições presidenciais de 2018 e da vida política”, diz o texto. Apesar da maioria formada, o julgamento sobre a decisão da Segunda Turma que declarou Moro parcial ainda não terminou. O ministro Marco Aurélio Mello pediu vista do caso.