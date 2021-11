Moro grava entrevista com Pedro Bial

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Recém-filiado ao Podemos, Sergio Moro grava nesta sexta-feira sua primeira entrevista desde que se tornou — oficialmente — um político.

O ex-juiz da Lava Jato e provável candidato à Presidência em 2022 escolheu o Conversa com Bial, da TV Globo, comandado pelo jornalista Pedro Bial. A entrevista, gravada em São Paulo, será exibida na semana que vem.

Esta será a segunda participação de Moro no programa. Em abril de 2019, a entrevista que ele concedeu a Bial ficou famosa pelo esquecimento do então ministro da Justiça do governo Bolsonaro sobre a última biografia que havia lido. “Puxa vida, eu tenho uma péssima memória”, respondeu Moro na ocasião.