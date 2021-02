Moraes marca audiência de custódia de deputado preso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, marcou para esta quinta-feira a audiência de custódia do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ).

“Designo a realização de audiência de custódia de DANIEL SILVEIRA, por videoconferência, para o dia 18/02/21, as 14h30, na Delegacia de Dia da SRRJ, a ser presidida pelo juiz instrutor desse Gabinete, Aírton Vieira. A unidade da Polícia Federal em que se encontra custodiado o preso disponibilizará o equipamento necessário para a realização do ato, bem como sua intimação e de seus patronos”, diz o despacho do ministro.