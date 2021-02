Mesmo sem folia oficial, Salvador é destino preferido para o feriado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mesmo com muitas festas oficiais canceladas ou adiadas por conta da pandemia, os turistas já estão se programando para viajar durante o feriado de Carnaval. De acordo com o site de buscas Kayak, Salvador (BA) é o destino mais procurado pelos paulistas. Para chegar ao resultado, a empresa considerou os dados de pesquisa de voos de ida e volta, com partidas de todos os aeroportos de São Paulo. Depois da capital baiana, os destinos prediletos são o Recife (PE), Maceió (AL) e Fortaleza (CE).

“Nós observamos que os brasileiros estão se sentindo mais confiantes para viajar novamente e têm dado preferência para viagens dentro do país. Destinos de praias e atividades ao ar livre estão liderando”, diz Gustavo Vedovato.