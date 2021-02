Maia explica por que não aceitou pedido de impeachment de Bolsonaro

Na entrevista ao Valor, além de malhar seus colegas de partido, Rodrigo Maia finalmente explicou o motivo para não ter aceitado nenhum dos tantos pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro.

O ex-presidente da Câmara lembrou que o presidente ainda conta com boa avaliação e que não havia, no meio político, condições favoráveis ao avanço do pedido de cassação do mandato presidencial.

Como a parte lúcida da oposição sempre constatou, abrir o impeachment contra Bolsonaro naquele momento seria dar ao presidente um grande presente. Ele poderia posar de vítima e investir no caos político para se manter no poder enquanto lutaria “contra o golpe”.

Maia constatou: Bolsonaro sairia maior do processo. O que a oposição e os postulantes ao cargo de Bolsonaro querem, na verdade, é deixar o presidente no cargo e contar com sua capacidade de cometer erros e tumultuar o trabalho no Congresso. Sem uma agenda econômica e com todos os erros de gestão na pandemia, a oposição acredita ter alguma chance de vencer.