Lula, o filho pobre do Brasil, volta a ser milionário com decisão do STF

Em setembro, Lula tentou posar diante do país como um pobre perseguido pela Justiça que “sobrevivia” com o salário que o PT lhe pagava de… 27.000 reais.

Com a decisão tomada pelo STF nesta sexta, que desbloqueia a fortuna do petista, Lula não pode mais se fazer de miserável. Até a Lava-Jato bater nas finanças suspeitas do petista, ele havia amealhado como consultor de empreiteiras e outras empresas cerca de 27 milhões de reais, como VEJA revelou em 2015.

Agora, Lula volta a ser um milionário. Na guerra do “nós contra eles”, as elites, que criou quando estava no governo, o petista voltou a fazer parte do “eles”.

O filho pobre do Brasil está em festa.