Lewandowski manda governo atualizar cronograma de vacinação

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governo federal encaminhe ao tribunal uma atualização Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19.

A medida, segundo o ministro, faz parte do compromisso firmado pela União de encaminhar mensalmente as atualizações do plano de vacinação, “inclusive no tocante ao cronograma correspondente às distintas fases da imunização”.

A intimação foi feita ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e ao advogado-geral da União, José Levi Amaral.