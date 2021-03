Juiz derruba restrições da Anvisa e autoriza sindicato a comprar vacinas

Para agilizar o processo de compra e transporte das referidas vacinas no mercado internacional, o juiz ainda determina que a análise administrativa do preenchimento dos requisitos exigidos para a importação “fique postergada para o momento do desembaraço aduaneiro dos produtos” e dispensa a entidade de obter antecipadamente a autorização excepcional e temporária de importação na Anvisa.

O magistrado destacou, contudo, que o sindicato também assume a integral responsabilidade por eventual efeito adverso que essas vacinas possam gerar junto aos seus representados.