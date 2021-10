Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 set 2021, 18h15 - Publicado em 1 out 2021, 07h12

João Doria, Mandetta e Sergio Moro ficaram muito próximos depois do jantar de quarta-feira. O trio só deve anunciar algo sobre 2022 depois das prévias do PSDB, mas a noite teve até brinde com slogan: “O Brasil nos une!”