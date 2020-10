Irmão de Bolsonaro vira cabo eleitoral de candidata a vereadora no Piauí

Atualizado em 18 out 2020, 12h40 - Publicado em 18 out 2020, 12h23

Irmão do presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro tem um amigo do Piauí, o Artá, que é seu vizinho e trabalha com a família na cidade onde mora, em Miracatu, no Vale da Ribeira, no interior de São Paulo.

Artá pediu o apoio de Renato a uma conterrânea, Helena Kênia, candidata a vereadora pelo Patriota na pequena Curimatá, com cerca de 13.000 habitantes e distante 750 quilômetros de Teresina.

O irmão de Bolsonaro, que não tem cargo nem papel na política, gravou um vídeo de 42 segundos para apoiar Kênia. Prometeu ajuda, como se o trabalho de vereador tivesse conexão com a esfera federal.

“Meus amigos e minhas amigas da cidade de Curimatá. Sou Renato Bolsonaro, irmão do presidente Jair Bolsonaro. Temos aí um amigo em comum, o Artá, meu vizinho aqui, que trabalha com a gente. Gente muito bacana, gente muito boa”, diz Renato na abertura do vídeo.

E vem a oferta de apoio.

“Hoje nosso abraço especial vai para nossa amiga aí, a Helena Kênia, que é candidata a vereadora aí na cidade de vocês. Pedimos o apoio para ela, que pode contar com a gente. O que estiver ao nosso alcance terá nosso carinho e toda atenção para ajudar vocês aí, do nosso querido Nordeste”.

