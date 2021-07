Internações por Covid têm queda em hospitais privados de SP, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As internações de pacientes com Covid-19 nos hospitais privados do estado de São Paulo tiveram queda na última semana, diz o Sindicato dos Hospitais.

Pesquisa realizada pela entidade aponta que houve diminuição de unidades de saúde com ocupação acima de 80% para pacientes com a doença.

No caso dos leitos de UTI, a queda foi de 26% e, para os leitos clínicos, a diminuição foi de 31%.

O levantamento, realizado entre 28 de junho e 2 de julho, mostra que houve uma inversão de tendências.

Na coleta de agora, 64% dos hospitais relatam que não houve aumento de internações nos últimos dez dias, enquanto na pesquisa anterior (14 a 18 de junho), 66% dos hospitais relatavam aumento das internações nos dez dias anteriores.