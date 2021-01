Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pedido de abertura de inquérito formulado por Augusto Aras contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já está nas mãos da vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber.

Nesse período de plantão na Corte, a abertura de investigação deve ser analisada pela autoridade no comando do tribunal, no caso, Rosa. Luiz Fux, o presidente, está em período de descanso.