Grupo de Maia não esconde racha: ‘sou candidato e não abro mão’, diz Elmar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Não está fácil o processo de escolha de um nome dentro do grupo de Rodrigo Maia. A dificuldade em anunciar um nome está na falta de consenso.

Ninguém quer abrir mão para ninguém.

“Sou candidato e não abro mão. A não ser que o meu partido me desautorize. Não serei candidato à revelia do meu partido, ao contrário de outros”, disse Elmar Nascimento (DEM-BA) ao Radar.

Mesmo sem citar nome, a menção parece ser ao líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que está nessa peleja.

Aguinaldo conversou na segunda com o presidente de seu partido, o senador Ciro Nogueira, que não colocou obstáculo, mas o alertou que a legenda não irá com ele, já que a opção oficial é Arthur Lira (PP-AL), que já está com o bloco na rua.

Elmar tem o apoio irrestrito do presidente do partido, o governador ACM Neto.

A impossibilidade do consenso em torno de um nome pode levar à pulverização e dois ou três do grupo se lançarem. Quem tiver mais votos vai ao segundo turno contra o Lira. É o que avaliam.