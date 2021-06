Governo pagará mais uma parcela do auxílio emergencial

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na manhã de quarta-feira, Jair Bolsonaro reuniu no Planalto os ministros Luiz Eduardo Ramos, Paulo Guedes, Milton Ribeiro, Flávia Arruda e João Roma para finalizar a engenharia financeira do novo Bolsa Família e de outros programas da nova plataforma social do governo.

Com o financiamento do Bolsa Família resolvido, sobrou dinheiro até para que o governo anuncie nos próximos dias a decisão de pagar mais uma parcela do auxílio emergencial.

+ Bolsonaro prepara mudança de nome e ampla reformulação do Bolsa Família