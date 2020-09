Governo libera dinheiro para manutenção da Cinemateca Brasileira

Depois de assumir o controle sobre a Cinemateca Brasileira, na sexta, com direito à operação policial para obter as chaves da instituição, o governo de Jair Bolsonaro liberou verba para a assinatura de seis contratos de manutenção do órgão que fica em São Paulo, no valor de 2,8 milhões de reais.

A Cinemateca é a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual. Criada em 1940, tem atividades em torno da divulgação e da restauração de seu acervo. São 250 rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos.

O governo contratou empresas para cuidar da climatização e refrigeração do acervo, de combate a incêndios e proteção do patrimônio, controle de pragas urbanas, prestação de serviço de vigilância e abastecimento de água e energia elétrica.

Com o fechamento dos contratos, o governo sinaliza que não vai mais transferir a sede da Cinemateca. O governo trava uma disputa com a Fundação Roquette Pinto em torno da administração da Cinemateca.